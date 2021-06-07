7 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 19:01 — REGNUM Главного корреспондента CNN Брайана Стелтера осудили за «слишком мягкое» интервью с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки, во время которого он спросил, в чём СМИ «ошибаются», когда пишут о Белом доме. Об интервью написали и в FoxNews, при этом указав на то, что Псаки не спросили о таких важных проблемах в США, как миграционный кризис.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пресс-секретарь Белого дома сталкивается с уникальными препятствиями», — начал интервью Стелтер, представляя Псаки, которая ранее также работала на CNN.

«Впереди загруженное лето — инфраструктура, реформы в сфере выборов. В чём СМИ ошибаются, когда пишут о работе Байдена? Когда вы смотрите новости, в чём, как вы думаете, мы ошибаемся?», — спросил Стелтер в первую очередь.

«Некоторые из наших мускулов атрофированы», — сказала Псаки указывая на то, что СМИ порой забывают, что требуется много времени, чтобы какой-либо законопроект был одобрен законодателями, которые критикуют администрацию Белого дома.

«Лизание сапог», — прокомментировал первый вопрос корреспондент новостного ресурса Newsbusters.

«Что за слепленный, подхалимский вопрос для любого представителя СМИ, который серьезно задает вопросы рупору президента», — указал консервативный блогер Эрик Содерстром.

«Наши коррумпированные СМИ — это не более чем пропагандисты, и к ним следует относиться именно так», — осудила интервью Стелера корреспондент канала FoxNews Молли Хемингуэй.

Джен Псаки

Позже Псаки попросили дать совет журналистам и поделиться рекомендацией о том, как «оставаться ближе к правде в этом мире лжи».

Также Псаки спросили:«Спустя пять месяцев чувствуете ли вы, что достигли какого-либо прогресса в… победе над ложью?» и «Учитывая безумие, которое мы наблюдаем со стороны партии республиканцев, какой будет эта страна?». Более менее острым моментом, пишет FoxNews, был вопрос о том, почему президент США Джо Байден не провел ни одной личной пресс-конференции. Однако пресс-секретарь ушла от прямого ответа и указала, что президент «принимает вопросы несколько раз в неделю», а требование о пресс-конференции, скорее всего, продиктовано не желанием народа, а скорее интересами СМИ.

Пользователи Twitter также обсудили интервью и выразили свое мнение под соответствующей публикацией.

«CNN? В чём ошибаются CNN, MSNBC, ABC, NBC, CBS и остальные либеральные СМИ? ВО ВСЁМ! В чём они не ошиблись? Мы можем пересчитать на пальцах одной руки. Всё зависит от того, как вывернуть вопрос», — пишет Sika.

«Что за поцелуи? Спроси ее еще о том, что она ела на ужин вчера вечером», — иронизирует Zoe Fleming.

«Шалтай-Болтай спрашивает одну из королевских лошадей», — считает пользователь под ником @FarRight2020.

«Вы думаете, что это и есть лизание сапог? Подождите, пока кто-нибудь из Fox News начнет брать интервью у Дональда Трампа», — указывает Ann.

«В чём ошибаются СМИ? Во всём… в передаче мягких вопросов и ответов по кругу! Эти пресс-брифинги — пустая трата времени! Точка!» — высказывает свое мнение Thomas Paxton.

«Боже мой, Псаки является главным источником пропаганды и дезинформации», — считает Emma Right.

Джозеф Байден

Другие пользователи поддержали Псаки и оценили ее слова: «На мне лежит ответственность за то, чтобы комната для брифингов не стала форумом для пропаганды ложной информации». Они также выразили желание, чтобы Псаки, которая ранее объявила, что покинет Белый дом через год, продолжала работать.

«Пожалуйста, оставайтесь на своей работе дольше. Вы так хороши в своем деле, и это удовольствие слушать вас после того, что мы слышали в годы Трампа», — пишет Geranorm.

«Я понимаю, что ее работа в качестве пресс-секретаря является стрессовой, и могу себе представить, сколько часов приходится работать, когда у тебя молодая семья. Но я так хочу, чтобы @PressSec подольше оставалась в администрации Байдена/Харрис. Она блестяще справляется со своей работой», — отметил Mayra.

Напомним, ранее Псаки назвала себя жертвой российской пропаганды, а также рассказала, что ей пришлось столкнуться «лицом к лицу» с представителями телеканала Fox News, который традиционно симпатизирует республиканцам. Псаки добавила, что предвидеть такое развитие событий она не могла.

Джен Псаки U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Ранее ИА REGNUM сообщало, Джен Псаки вошла в команду переходного периода президента США Джозефа Байдена в ноябре 2020 года. После победы Байдена на выборах стало известно о её назначении на пост официального представителя Белого дома. Псаки известна рядом резонансных высказываний, часть из которых стала интернет-мемами.