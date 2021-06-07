Ярославль, 7 июня, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Департамент городского хозяйства мэрии Ярославля будет согласовывать места для 21 парковки электросамокатов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на представителя компании, которая занимается прокатом данного средства передвижения.

Парковка на улице Кирова в Ярославле

Как сообщили в мэрии Ярославля, между городом и участниками рынка подписано соглашение о сотрудничестве по обеспечению комфортных и безопасных условий проката электрических самокатов на территории города.

«Предприниматели согласны, что необходимо проводить совместную работу над улучшением качества такой популярной сейчас услуги. Главными составляющими письменных договорённостей стали безопасность, качество и комфорт. Это только первый промежуточный результат, надеюсь на совместную продуктивную работу», — заявил заместитель мэра Ярославля Илья Мотовилов.

Главная тема — места для размещения парковок электросамокатов в Ярославле.

«Мы будем прорабатывать вопрос о создании парковок. Официально хотим сделать 21 парковку. Департамент дорожного хозяйства будет согласовывать места. Пока каких-то конкретных решений нет. Договорились о том, что если будет нужно оперативно перенести мешающие парковки, то мы это сделаем. Вот сегодня уже убирали с Красной площади, потому что там было мероприятие», — пояснил директор фирмы-прокатчика Артём Мельников.

Вопрос с ограничением скорости движения электросамокатов на улицах Ярославля пока также не решен.