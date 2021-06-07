Париж, , 17:59 — REGNUM Стала известная зарплата 30-летнего центрального полузащитника «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдума после подписания контракта с «Пари Сен-Жермен». Руководство французского клуба, по словам издание The Telegraph, будет платить полузащитнику 10 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» опередил «Барселону» в борьбе за 30-летнего нидерландца.

В прошедшем сезоне Джорджиньо Вейналдум принял участие во всех 38-ми матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Вест Хэма» и «Астон Виллы».

Джорджиньо Вейналдум перешел в «Ливерпуль» 22 июля 2016 года из «Ньюкасла» за 27,5 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро. Соглашение Вейналдума с «мерсисайдцами» истекает 31 июня 2021 года.