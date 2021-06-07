Москва, , 17:58 — REGNUM Санкционное и иное давление на Белоруссию со стороны ЕС контрпродуктивно, заявил 7 июня российский президент Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщили в пресс-службе Кремля.

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«В связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию Владимир Путин подчеркнул контрпродуктивность такого подхода, как и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишель в соцсети распространил информацию о телефонной беседе с Путиным, отметив, что обсуждалась, среди прочих, тема доступности вакцин.

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