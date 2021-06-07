Турин, Италия, , 17:55 — REGNUM 24-летний фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Габриэль Жезус рассматривается руководством туринского «Ювентуса» как долгосрочная замена Криштиану Роналду, который в ближайшее время может покинуть клуб и перейти в «Пари Сен-Жермен».

Также сообщается, что «Ювентус» рассмотрит вариант приобретения 21-летнего форварда «Фиорентины» и сборной Сербии Душана Влаховича, ставшего с 21-м голом лучшим бомбардиром «фиалок» в прошедшем сезоне.

В прошедшем сезоне Габриэль Жезус принял участие в 42-х матчах во всех турнирах (Английская Премьер-лига, Лига Чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги), в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий может стать частью сделки по переходу 27-летнего таранного форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна в «Манчестер Сити».