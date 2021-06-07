Стокгольм, , 19:17 — REGNUM 7 июня правительство Швеции предложило увеличить максимальное число участников частных собраний до 50 человек. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Предложение правительства, которое было разослано в некоторые государственные учреждения для проработки окончательного решения, означает, что с 1 июля в Швеции собираться в помещениях, которые сдаются в аренду для частных мероприятий, одновременно смогут максимум 50 человек. Однако по причине продолжающейся пандемии коронавируса предлагается, чтобы число участников также определялось в зависимости от квадратуры помещения. На каждого человека должно приходиться не менее десяти квадратных метров.

С января в Швеции максимальное число участников частных собраний в арендованных помещениях составляет восемь человек.