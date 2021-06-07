Тюмень, , 17:52 — REGNUM В Тюменской области будут судить владельца ЗАО «Севертранссервис», который обвиняется уклонении от уплаты налогов предприятием на сумму более 255 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, ещё в 2012 году владелец ЗАО «Севертранссервис» организовал схему уклонения от уплаты налогов, которую затем реализовывали три генеральных директора компании в периоды своей деятельности.

ЗАО «Севертранссервис» признавалась плательщиком акцизов на автомобильный бензин. Выяснилось, что в бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия занижались объёмы произведённого бензина и, соответственно, подлежащие перечислению в бюджет налоги. В ряде случаев в ФНС вообще не представлялись налоговые декларации по акцизам. В результате с апреля 2012 года по январь 2016 года ЗАО «Севертранссервис» не уплатило налог на сумму более 255 млн рублей. Отмечается, что в апреле 2021 года данное предприятие признано банкротом, наложен арест на имущество и оборудование фирмы на общую сумму 200 тыс. рублей.

Владельцу фирмы предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Организация и руководство уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере»).