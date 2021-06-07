Орел, , 17:50 — REGNUM Сотрудниками полиции задержана подозреваемая в убийстве слушателя Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, сообщили в пресс-центре МВД России 7 июня. Тело слушателя курса по подготовке кадров для зарубежных стран с признаками насильственной смерти было обнаружено 7 июня в общежитии вуза.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задержана подозреваемая в совершении указанного противоправного деяния. Ей оказалась слушатель, проходившая обучение на одном курсе с погибшим», — уточнили в пресс-центре.

По предварительной версии, девушка в ходе конфликта на почве личных отношений нанесла телесные повреждения пострадавшему, в результате он скончался. Подозреваемая будет отчислена из учебного заведения, а её руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, тело слушателя (по данным СМИ, он приехал из Афганистана) было обнаружено в корпусе вуза 7 июня. Возбуждено уголовное дело.

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