Украина, , 17:45 — REGNUM Вечером 7 июня ожидается телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источник в офисе главы украинского государства.

«Разговор ожидается сегодня вечером», — сообщил источник. Другие подробности в настоящий момент неизвестны, официальных комментариев по этому поводу нет.

ИА REGNUM напоминает, что 6 июня бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выразил надежду, что Джо Байден перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным переговорит с Зеленским.

В свою очередь, издание Axios сообщило, что Байден хотел встретиться с Зеленским раньше, чем с Путиным, но потом передумал.