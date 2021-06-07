Загреб, , 18:00 — REGNUM В Хорватии, в соответствии с результатами 1989 проведённых ПЦР-теста, было подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 11 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 7 июня.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 49 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 1243.

По состоянию на 7 июня, в Хорватии было вакцинировано 1 903 673 дозы прививки. До сих пор было привито 1 338 154 человека по крайней мере одной дозой вакцины. 6 июня в Хорватии от коронавируса был привит 1581 человек.