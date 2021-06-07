Киев, , 17:43 — REGNUM В ближайшие часы должны состояться телефонные переговоры украинского президента Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена, сообщил 7 июня советник главы офиса президента Украины.

По его словам, телефонные переговоры должны состояться в понедельник.

Ранее в украинских СМИ широко обсуждался отказ администрации Байдена приглашать Зеленского на встречу в Вашингтон, чтобы проконсультироваться до встречи Байдена и президента России Владимира Путина, которые должны пройти в Женеве.

Белый дом пока не подтверждал планов переговоров Байдена с Зеленским.

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