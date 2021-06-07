Брюссель, , 17:38 — REGNUM Российский президент Владимир Путин провёл переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем на тему COVID-19 и «поведения России», написал 7 июня европейский политик в Twitter.

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Отметив, что в ходе телефонных переговоров с Путиным он говорил от лица всего Евросоюза, Мишель заявил:

«Тенденция к снижению [напряжённости] в отношениях между ЕС и Россией может измениться только в том случае, если Россия прекратит подрывное поведение. Мы обсуждали борьбу с пандемией и обеспечение доступности эффективных вакцин для всех».

https://twitter.com/eucopresident/status/1401901304352579584

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