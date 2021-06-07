Белград, , 17:41 — REGNUM В Сербии, в соответствии с результатами более 8552 проведённых ПЦР-тестов, выявили 162 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, ещё семь человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 28 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика» 7 июня.

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Согласно новым официальным данным, число подтверждённых случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 713 840, а количество смертельных случаев выросло до 6924.

Эпидемиологическая ситуация в Сербии становится всё более благоприятной. В то же время растет число вакцинированных граждан. До сих пор было привито от коронавируса в общей сложности 4 804 495 граждан Сербии.