Калуга, , 18:20 — REGNUM В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, сообщили 8 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, подозреваемый разместил в популярном сообществе социальной сети публичную пропаганду и оправдание терроризма и экстремизма. Следователи при оперативной поддержке регионального УМВД провели обыски, изъяли компьютерную технику, телефоны, назначили экспертизы. Подозреваемый задержан на 48 часов.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств происшествия. Задержанному калужанину грозит наказание до семи лет лишения свободы.

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