Москва, , 17:34 — REGNUM 29-летний защитник национальной сборной Нигерии Брайан Идову стал полноценным игроком подмосковных «Химок». Футболист подписал с клубом контракт до конца сезона 2022/23 на правах свободного агента. Об этом 7 июня сообщили на официальном сайте команды.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги Брайан Идову принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Брайан Идову перешел в московский «Локомотив» 10 июня 2018 года из пермского «Амкара» на правах свободного агента. На данный момент портал transfermarkt оценивает нигерийца в 1,5 миллиона евро.