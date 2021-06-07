Екатеринбург, , 17:41 — REGNUM В Уральском федеральном университете (УрФУ, Екатеринбург) умер студент, сообщили в пресс-службе вуза.

Погибший — учащийся первого курса магистратуры физико-технологического института. «До прибытия врачей молодому человеку была оказана первая медицинская помощь», — уточнили в университете.

В учреждении выразили соболезнования сокурсникам, родным и близким покойного. По информации местных журналистов, студент скончался прямо перед экзаменами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алтайском крае скончался студент, заболевший COVID-19.

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