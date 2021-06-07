Москва, , 17:31 — REGNUM Законопроект, которым предлагается комплексный подход к вопросу об обеспечении жилищных прав граждан вследствие чрезвычайной ситуации, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Константин Затулин, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Прежде всего, предлагается установить, что мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части недопущения ущерба или возмещения ущерба, причиняемого жилым помещениям граждан, подлежат финансированию из средств бюджета Российской Федерации.

Устанавливающие право органов местного самоуправления по реализации программ, направленных на возмещение ущерба, причиненного жилым помещениям граждан в результате чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием инструментария страхования жилых помещений.

Предусматривается возможность выкупа жилых помещений, признанных подлежащим сносу в связи с их расположением на территории, охваченной опасными процессами.

Законопроектом предлагается установить механизм заблаговременного, до наступления чрезвычайной ситуации, выкупа жилых помещений и земельных участков, на которых они расположены. Вводятся правовые конструкции, позволяющие осуществить выкуп жилых помещений и земельных участков, на которых они находятся, если ремонт или реконструкция таких жилых помещений, которые обеспечили бы безопасность для проживающих, является экономически нецелесообразными. Критерии экономической целесообразности и порядок признания жилых помещений нуждающимися в изъятии предлагается отнести к полномочиям правительства РФ, следует из инициативы.