Киев, , 17:38 — REGNUM Киевский национальный университет (КУН) им. Тараса Шевченко пояснил, каким образом было принято решение о лишении звания почётного доктора президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Разъяснение было опубликовано 7 июня.

Согласно источнику, учёный совет университета добавил в положение о звании почетного доктора пункт, где прописано, что этого звания могут лишить — «за публичные высказывания о нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины»; за осуществления деятельности или совершение действий, приводящих к нарушению основополагающих прав и свобод человека; или же за другие поступки, подрывающие авторитет Украины на международной арене.

Киевский университет уточняет, что официальной причиной для решения в отношении Лукашенко стало то, что он публично «презирает территориальную целостность Украины, позволяет себе возмутительные высказывания в адрес нашего государства и его руководства».

Украинские СМИ уточняют, что в списке почетных докторов КНУ после исключения Лукашенко осталось 98 человек, наиболее известные среди которых — Леонид Кучма, Михаил Саакашвили, Реджеп Эрдоган и Билл Клинтон.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня учёный совет КУН им. Шевченко в ходе тайного голосования лишил звания почётного доктора президента Белоруссии Александра Лукашенко. До этого ректор высшего учебного заведения Владимир Бугров заявил, что и он лично, и весь ученый совет «глубоко поражены и обеспокоены событиями, которые происходят в Белоруссии на протяжении последних месяцев».