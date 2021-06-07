Ярославль, , 17:30 — REGNUM В Ярославской области ямы на дороге, ранее отремонтированной за 40 миллионов рублей, заделали довольно странным способом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM

Ремонт дороги под Ярославлем Yarnews.net

Дорогу «Карабиха — Введенье» отремонтировали методом «холодного ресайклинга», заплатив подрядчику в 2020 году 39,4 миллиона рублей. Как сообщало ИА REGNUM весной 2021 года дорога снова развалилась, проверку по данному факту по личному распоряжению Александра Бастрыкина начал Следственный комитет.

И вот сегодня в социальных сетях появились фото заделанных на этой же дороге ям. Проведенные работы вызвали у ярославцев прямые ассоциации.

«Как будто стадо коров прошло. Диарея асфальтного мамонта?

Что за блины налепили? Кошмар какой-то. Хоть бы не позорились… Новые технологии удивляют каждый раз», — пишут ярославцы в социальных сетях.

Дорога «Карабиха — Введенье» Yarnews.net

В департаменте дорожного хозяйства сообщили лишь, что пока устанавливают неизвестных, которые заделывали ямы подобным образом. Точно известно, что это не подрядчик, который делал дорогу «Карабиха — Введенье» в 2020 году и который должен был устранить выявленные на трассе нарушения по гарантии.

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