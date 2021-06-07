Ярославль, 7 июня 2021, 17:30 — REGNUM В Ярославской области ямы на дороге, ранее отремонтированной за 40 миллионов рублей, заделали довольно странным способом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM

Ремонт дороги под Ярославлем
Ремонт дороги под Ярославлем
Yarnews.net

Дорогу «Карабиха — Введенье» отремонтировали методом «холодного ресайклинга», заплатив подрядчику в 2020 году 39,4 миллиона рублей. Как сообщало ИА REGNUM весной 2021 года дорога снова развалилась, проверку по данному факту по личному распоряжению Александра Бастрыкина начал Следственный комитет.

И вот сегодня в социальных сетях появились фото заделанных на этой же дороге ям. Проведенные работы вызвали у ярославцев прямые ассоциации.

«Как будто стадо коров прошло. Диарея асфальтного мамонта?

Что за блины налепили? Кошмар какой-то. Хоть бы не позорились… Новые технологии удивляют каждый раз», — пишут ярославцы в социальных сетях.

Дорога «Карабиха — Введенье»
Дорога «Карабиха — Введенье»
Yarnews.net

В департаменте дорожного хозяйства сообщили лишь, что пока устанавливают неизвестных, которые заделывали ямы подобным образом. Точно известно, что это не подрядчик, который делал дорогу «Карабиха — Введенье» в 2020 году и который должен был устранить выявленные на трассе нарушения по гарантии.

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