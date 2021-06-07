Волгоград, , 17:30 — REGNUM Многоуровневую транспортную развязку над железнодорожным переездом возведут в районе посёлка Водстрой на 3-й Продольной магистрали в Волгограде. Проект уже прошёл госэкспертизу, сообщили 7 июня в пресс-службе администрации региона.

Переезд между станциями Древний Вал — Орловка один из самых загруженных на территории Волгоградской области, поскольку 3-я Продольная магистраль входит в состав международного транспортного коридора «Север — Юг». В сутки здесь проезжают более 35 тысяч автомобилей, а в период отпусков их количество возрастает до 50 тысяч. Чтобы разгрузить транспортную артерию, было принято решение построить многоуровневую развязку взамен существующего переезда. При этом автодорогу общей протяжённостью 3,2 км расширят с двух до четырёх полос. Проект развязки прошёл госэкспертизу, в ближайшее время будет определён подрядчик.

Масштабные работы планируют завершить в 2023 году, дорожный объект возведут в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы Волгоградской области».