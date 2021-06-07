Калуга, 7 июня, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, городской голова Дмитрий Денисов, депутат Городской думы Карп Диденко, активисты ТОС «Калужанка» и сотрудники МБУ «Калугаблагоустройство» посадили липы на улице Декабристов. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, 17 саженцев были приобретены Карпом Диденко за счёт личных средств. В мае улица была отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Пресс-служба Городской думы Калуги Руководители Калуги посадили 17 лип

«Улица Декабристов — первая, отремонтированная в Калуге по нацпроекту БКАД в 2021 году, — заявил Юрий Моисеев. — Было уложено новое асфальтовое покрытие, установлены бордюрные камни, а на газоне сегодня появились молодые деревья, улица станет ещё более красивой и цветущей. Историческая часть города требует особого внимания, здесь необходимо продолжить работы по благоустройству и ремонту. Надеюсь, что нам удастся привлечь инвесторов, либо за счёт муниципального бюджета привести в порядок этот район».

Ранее на соседней улице Воскресенской были высажены 34 яблони. «Инициаторами экологической акции выступили активисты территориальной общины «Калужанка». Улица Декабристов уже давно требовала ремонта, работы были выполнены качественно и с опережением графика. В ходе ремонта было выкорчевано несколько больных и засохших деревьев, и вместо них мы решили посадить липы», — рассказал Карп Диденко.

Пресс-служба Городской думы Калуги Руководители Калуги посадили 17 лип

Помимо улицы Декабристов в этом году планируется отремонтировать улицы Чижевского, Огарева, Григоров переулок, а также въезды в Калугу.