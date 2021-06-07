Любляна, , 18:04 — REGNUM Президент Словении Борут Пахор на пресс-конференции 7 июня заявил, что Словения не находится в политическом кризисе. Он отметил, что досрочные выборы, которых требует оппозиция, уменьшат вероятность достижения успехов во время председательства Словении в Совете ЕС. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Мы не прибываем в политическом кризисе, потому что все институты работают в привычном режиме». Пахор

Он добавил, что из-за неустойчивого и ненадёжного правящего большинства в парламенте установилось на самом деле состояние «повышенной политической неопределенности», а не политический кризис.

Это состояние, по его словам, из-за обострения политической риторики нельзя считать благоприятным, и обе стороны должны ослабить риторику и начать сотрудничать, особенно во время председательства Словении в Совете Европейского союза, которое начнётся 1 июля.

Затронув критику со стороны словенской общественности в адрес правительства Янеза Янши за попытку контролировать средства массовой информации и отказ от назначения делегированных прокуроров в европейскую государственную прокуратуру, Пахор указал, что поможет правительству решить эти проблемы к началу председательства в Совете Европейского союза.

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