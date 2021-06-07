Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM Жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть солнечное затмение, которое состоится днем 10 июня. Однако оно для петербуржцев будет не полным. Об этом 7 июня телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал сотрудник Пулковской Обсерватории, кандидат физико-математических наук Кирилл Масленников.

По его словам, солнечное затмение состоится днем 10 июня, максимальная фаза придется на 14.15 мск. В Петербурге и области затмение закроет примерно четверть солнца, в то время как жители Магадана смогут увидеть полное затмение.

«В это время на небе будет выщербленный кусочек солнца. На освещение это никак не повлияет. Тучи гораздо сильнее закрывают солнце, чем это ничтожное уменьшение солнечного диска», — отметил Масленников.

Как уточнил в сою очередь ИА REGNUM главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, 10 июня в городе на Неве и в Ленобласти ожидается солнечная погода. Так что жители регионов смогут полюбоваться на затмение через специальные фильтры.

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