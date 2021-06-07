Калуга, , 17:24 — REGNUM В Калуге направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летнего врача по факту причинения смерти при оказании им медицинской помощи, сообщила 8 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

По версии следствия, калужанин, имея высшее медицинское образование, оказывал в домашних условиях врачебную помощь своему родственнику. Он недооценил тяжесть состояния пациента, неосторожно использовал медицинский инструмент и допустил причинение больному телесных повреждений, повлекших массивную кровопотерю и смерть больного.

«Наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы сроком до двух лет», — отметила Искрина Басулина.

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