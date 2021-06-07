7 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Если в результате переговоров Путина и Байдена не должно возникнуть ничего существенного, зачем их проводить? Байдену есть что терять, и он может мало что выиграть, играя в дипломатическую русскую рулетку, пишет в газете The Hill американский политический и деловой аналитик, ветеран Уолл Стрит Лиз Пик.

Климент Александров, , 17:43 — REGNUM Джо Байден должен отменить свой предстоящий саммит с Владимиром Путиным.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Вероятность того, что американский президент добьется каких-либо значительных дипломатических прорывов, невелика, наоборот — у него есть все шансы поставить себя в неловкое положение. В принципе, он в это положение уже попал. Когда Байден впервые предложил двум лидерам встретиться (во время своего второго телефонного разговора с Путиным), российский президент ответил уклончиво. Нерешительность была унизительной и беспрецедентной. Президент США не должен упрашивать о встрече на высшем уровне лидера страны-изгоя, где удерживают власть с помощью нестабильных нефтяных доходов, нечестных выборов и преступной деятельности.

Байден, возможно, поставил себя в такое неловкое положение, назвав Путина «убийцей» в интервью, вышедшем в эфир несколькими неделями ранее того приглашения. Его инфантильное стремление быть во всем непохожим на Дональда Трампа, который якобы был «мягок» по отношению к Путину, потребовало принятия более конфронтационной позиции с российским владыкой. Резкая (и недипломатичная) оценка Байдена привела Россию «в ярость», сообщал The New York Times. Путин не очень хорошо воспринимает критику. Помните, что именно Хиллари Клинтон заговорила о мошенничестве на выборах в России, что вызвало годы возмездия со стороны кремлевского лидера. Клинтон уже давно утверждает, что Путин лишил ее победы на президентских выборах в 2016 году; но если он действительно наклонил весы в сторону Трампа, она может винить в этом свои собственные неразумные (даже если и точные) утверждения.

То же самое касается и Байдена. Если вы хотите «нормализовать» отношения с противником, как уверяет Белый дом, глупо выдвигать ему обвинения в убийстве, даже если вы их обосновываете. После того, как Путин наконец согласился на время и место встречи, он изо всех сил старается смутить Байдена. Позволив (или поощряя) преступным элементам в России начать кибератаки на Колониальный трубопровод, важный нефтепровод в США, и на JBS, важнейшего поставщика мяса, Путин показал, что американская оборона неадекватна, а наша страна уязвима. Байден отрицает участие российского правительства в атаках вымогателей, но разведывательные органы предполагают, что такие действия возможны только в том случае, если Москва закроет на них глаза. Эти нападения на самые необходимые товары нашей страны создали временный дефицит и привели к росту цен, вызвав головную боль у Байдена и реальные проблемы у американских потребителей. Избиратели в ярости от того, что перебои в поставках бензина в Колониальном трубопроводе вызвали длинные очереди на заправке в преддверии Дня памяти и что закрытие одной пятой нашей отрасли по производству говядины может привести к резкому росту цен на мясо. Это на фоне того, как карантины привели к росту инфляции, что, в свою очередь, придало сильный импульс грандиозным планам Байдена по расходам. Избиратели начинают видеть связь между чрезмерным американским планом спасения на 1,9 триллиона долларов и растущими расходами на все — от курицы до подгузников.

Президент США Джо Байден (сс) The White House

А Путин саботировал Белый дом, как же администрация Байдена подготовилась к предстоящей очной встрече? То ли чтобы подстелить соломки, то ли в знак доброй воли команда Байдена согласилась отказаться от санкций против компании, строящей газопровод «Северный поток — 2» в Германию. Трубопровод принесет значительные доходы России и еще больше усилит зависимость Европы от Москвы. Этот акт Байдена был подвергнут критике как республиканцами, так и демократами в Конгрессе, которые справедливо объявили такую капитуляцию значительной политической победой Путина.

А как же идет подготовка России к саммиту? Вот, например, Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, недавно предупредил, что «американцы должны принять ряд сигналов из Москвы… им будет некомфортно, в том числе и в ближайшие дни». Являются ли взломы важных американских компаний «неудобными» сигналами? Увидим ли мы что-то еще в ближайшие две недели?

Предстоящее совещание несет в себе огромный риск для Байдена. Путин — сильная, властная личность, и он хитер. Мы пока что не видели этих качеств в Байдене. Российский лидер знает, что даже собственные сотрудники по связям с общественностью не доверяют Байдену участвовать в заранее не подготовленных интервью, даже с подобострастной прессой. Не сомневайтесь, что по итогам саммита российская команда потребует длительного совместного интервью для прессы, которое вряд ли пойдет на пользу американскому президенту. Путин будет рад поставить Байдена в оборонительную позицию. Он мог бы, например, задать вопрос о делах семьи Байдена на Украине или спросить, почему кандидат в президенты Байден повторил сомнительные обвинения в том, что Россия выплачивала щедрые вознаграждения афганским талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за убитых американских солдат. Сложные вопросы, случается, провоцируют Байдена; невоздержанный ответ может привести к катастрофическим последствиям.

Президент России Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Байден пообещал жестко поговорить с российским силачом, особенно о деятельности его военных на границе с Украиной, правах человека и предполагаемом вмешательстве в выборы в США. Предположительно, Байден также выступит с суровым предупреждением о дальнейших кибератаках. Путин проигнорирует такие комментарии, зная, что Байден вряд ли сможет каким-либо значимым образом противостоять плохому поведению России. Хотя Байден ввел санкции против России в середине апреля, критики, в том числе некоторые демократы в Конгрессе, утверждают, что он мог бы пойти гораздо дальше.

Вторя внешнеполитическому сообществу, как российские, так и американские официальные лица понизили ожидания относительно предстоящей встречи, предупредив, что из обсуждений не выйдет ничего существенного. «Вашингтон пост», готовясь к позитивному освещению провального саммита, пишет, что, так как почти нет вразумительной двусторонней повестки, у встречи не будет никаких весомых результатов.

Если в результате переговоров не должно возникнуть ничего существенного, зачем их проводить? Байдену есть что терять, и он может мало что выиграть, играя в дипломатическую русскую рулетку. Отмена встречи показала бы, что у него есть выдержка и он не боится навлечь на себя неизбежный гнев Путина. Это было бы уже более хорошим призом.