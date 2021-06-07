Красногорск, , 17:15 — REGNUM Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике на территории Подмосковья прошел в штатном режиме и без происшествий. Об этом 7 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметила министр социального развития региона Ирина Каклюгина, экзамен на территории области проводился в 271 пункте. Результаты ЕГЭ станут известны не позднее 23 июня.

«Это один из самых сложных экзаменов, но он необходим ребятам для поступления в вузы на ряд специальностей. Как и предыдущие испытания, этот ЕГЭ в регионе прошел штатно, без нарушений», — сообщила Каклюгина.

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