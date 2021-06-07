Ижевск, , 17:12 — REGNUM В Ижевске, в парке Березовая роща, в День России и День города, пройдут мероприятия, посвященные национальному празднику Гербер. Об этом сообщает мэрия столицы Удмуртии.

Празднование начнется в 11:00 по местному времени с выступлений творческих коллектив. Официальная церемония открытия стартует в 13:00.

Гостей праздника ждут мастер-классы, игры, традиционные состязания, а также викторины на знание истории Удмуртии. Также гости смогут попробовать традиционные удмуртские кулинарные шедевры — перепечи с разными начинками, табани из печи и обрядовую кашу. Участники праздника также смогут купить или собственноручно изготовить сувениры, обереги.

В завершении праздника состоится полюбившийся хоровод, после которого состоится дискотека в этно-стиле с участием эстрадных исполнителей Удмуртии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году Ижевск не отмечал праздник Гербер в связи с действием ограничительных мероприятий для предотвращения распространения коронавируса.

Городской Гербер отмечается в Ижевске с 1994 года. Он нацелен на сохранение и развитие традиционных духовных ценностей удмуртского народа, пропаганду национальной художественной культуры республики, приобщение молодёжи к истокам национальной истории и культуры.

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