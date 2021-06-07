Вашингтон, , 17:10 — REGNUM США по итогам 2020 года заняли первое место в мире по расходам на ядерное оружие, сообщает 7 июня общественная организация «Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия».

В тексте доклада, опубликованного организацией 7 июня, указано, что США стали мировым лидером, потратив на ядерное оружие в 2020 году $37,4 млрд.

При этом организация утверждает, что второе место в мире по этим затратам занял в 2020 году Китай, а на третьем находится Россия.

Уточняется, что Китай потратил на ядерное оружие $10,1 млрд, Россия вложила в свой ядерный щит $8 млрд.

За пределами первой тройки расположились Британия с затратами на ядерное оружие в $6,2 млрд и Франция с $5,7 млрд.

Кроме того, организация «Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия» утверждает, что в 2020 году все страны мира потратили на ядерное оружие $72,6 млрд.

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