Милан, Италия, , 17:09 — REGNUM Руководство итальянского «Милана» проявляет интерес к пяти футболистам мадридского «Реала». В списке трансферных целей «россонери» Браим Диас, Альваро Одриосола, Лука Йович, Мариано Диас и Дани Себальос. Об этом 7 июня сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

21-летний испанский атакующий полузащитник Браим Диас прошлый сезон провел в аренде в «Милане». В 27-ми матчах итальянской Серии А футболист набрал 4+4 очка по системе гол+пас. В рамках Лиги Европы футболист отметился тремя забитыми мячами и десяти играх.

Дани Себальос в прошедшем сезоне выступал за «Арсенал» на правах аренды, Лука Йович — за франкфуртский «Айнтрахт».

Браим Диас перешел в мадридский «Реал» 6 января 2019 года из «Манчестер Сити» за 17 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает испанца в 15 миллионов евро. Соглашение Диаса со «сливочными» рассчитано до конца сезона 2024/25.