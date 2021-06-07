Краснодар, , 17:03 — REGNUM Эксперт по строительно-технической экспертизе ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» предстанет перед судом в Краснодаре. Он обвиняется в неправомерной выдаче официального документа, удостоверяющего соответствие выполненных работ требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей — речь идёт о документации на многоквартирный дом, в котором в сентябре 2020 года произошёл крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 7 июня.

По данным следствия, с 2011 по 2012 год застройщик без получения соответствующего разрешения на строительство возвел несколько литеров многоквартирного жилого дома. Чтобы получить право собственности на самострои, нужно было провести строительно-техническую экспертизу соответствия СНиПам и иным нормативно-правовым документам, предъявляемым к многоквартирным домам, проведение исследования было поручено эксперту филиала федерального БТИ. Эксперт, не выехав на место для исследования объекта строительства, изготовил акты о соответствии домов требованиям СНиПа, противопожарным и санитарным нормам, предъявляемым к многоквартирным жилым домам. Эксперт также указал, что, что конструкции здания на момент проведения не создают угрозу для жизни и здоровья граждан.

13 сентября 2020 года в одной из квартир на седьмом этаже многоквартирного жилого дома на улице Российской произошел пожар, в результате которого сгорел весь верхний этаж — выгорели 54 квартиры. Как считает следствие, к распространению пожара привели допущенные на стадии строительства нарушения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.