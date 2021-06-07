Село Октябрьское, Челябинская область, , 17:03 — REGNUM В Октябрьском районе Челябинской области завели уголовные дела по фактам мошенничества со стороны безработных граждан. Об этом сообщает областной главы МВД.

По данным следствия, мужчины 1974 и 1987 годов рождения зарегистрировались в качестве безработных и начали получать пособия. Но вскоре граждане трудоустроились, а центр занятости не уведомили об этом. Размер ущерба государству превысил 18 тысяч рублей.

Теперь за мошенничество при получении выплат обоим грозит арест на срок до четырёх месяцев. Пока их отпустили под обязательство о явке.