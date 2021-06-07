Москва, 7 июня 2021, 17:13 — REGNUM Актёр Павел Табаков, сын режиссёра Олега Табакова, стал отцом. Об этом 7 июня сообщает издание Super.ru.
По данным издания, девушка Табакова, актриса Софья Синицына, родила еще в 2020 году, однако, пара не афишировала это событие. Родители назвали ребёнка Мией.
ИА REGNUM напоминает, что о романе Павла Табакова и Софьи Синицыной стало известно ещё в 2017 году. Однако официально свои отношения пара не подтверждала.
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