Москва, , 17:13 — REGNUM Актёр Павел Табаков, сын режиссёра Олега Табакова, стал отцом. Об этом 7 июня сообщает издание Super.ru.

По данным издания, девушка Табакова, актриса Софья Синицына, родила еще в 2020 году, однако, пара не афишировала это событие. Родители назвали ребёнка Мией.

ИА REGNUM напоминает, что о романе Павла Табакова и Софьи Синицыной стало известно ещё в 2017 году. Однако официально свои отношения пара не подтверждала.

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