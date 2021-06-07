Миннеаполис, США, , 16:59 — REGNUM В США улицы города Миннеаполис трое суток охвачены беспорядками, начавшимися после убийства чернокожего подозреваемого сотрудниками полиции, сообщает 7 июня телеканал CBS Minnesota.

Полицейские попытались задержать 32-летнего Уинстона Смита, которого подозревали в незаконном хранении оружия. Смит оказал сопротивление, начал стрелять по правоохранителям и был убит ответным огнем.

После этого на улицах Миннеаполиса начались расовые беспорядки, участники которых требуют «справедливого» расследования этого инцидента.

Напомним, в мае 2020 года в том же Миннеаполисе погиб при задержании полицейскими чернокожий рецидивист Джордж Флойд, после чего США охватили крупномасштабные расовые беспорядки и акции протеста сторонников движения Black Lives Matter.

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