Белград, , 16:59 — REGNUM Нужно менять весь текст конституции Сербии, а не только определенные ее положения. Такое мнение высказал 7 июня в парламенте Сербии депутат-албанец Шаип Камбери во время обсуждения предложенных дополнений к тексту конституции.

Камбери назвал «проблематичной» преамбулу конституции Сербии, в которой говорится о том, что автономный край Косово и Метохия является неотъемлемой частью сербского государства. Также он раскритиковал статью 1 конституции, где Сербия определяется как государство сербского народа. По мнению Камбери, это ущемляет права национальных меньшинств.

В качестве пример для подражания депутат привел конституцию сепаратистского Косово, в которой «Республика Косово» определяется как «государство своих граждан».

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в ответ, что Камбери не имеет права ссылаться на конституцию сепаратистского Косово, так как является депутатом в парламенте страны, которая считает Косово и Метохию своей территорией. «Это было бы то же самое, если бы я провозгласила белградский квартал Карабурма независимым государством и написала его конституцию», — цитирует телеканал РТС слова Брнабич.

Напомним, что 7 июня в парламенте Сербии началось обсуждение дополнений к тексту конституции, которые касаются в первую очередь законодательства в сфере правосудия. Сербская общественность внимательно следит за процедурой, так как опасается, что в новой редакции не окажется преамбулы о суверенитете страны над южным краем Косово и Метохия.