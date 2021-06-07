Екатеринбург, , 17:02 — REGNUM В Екатеринбурге признали виновным экс-директора «Уральской независимой теплоэлектросетевой компании» Сергея Фролова по делу об особо крупном хищении средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Гражданин обвинялся по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере), а также ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Было выявлено, что в 2012 году руководитель намеревался похитить средства предприятия благодаря формированию фиктивной задолженности по зарплате перед работниками. Граждане находились в служебной зависимости от начальника, также привлекались знакомые и родственники злоумышленника.

«С момента фиктивного трудоустройства Фролов не выплачивал им заработную плату, однако организовал ее начисление с оформлением необходимых учетных документов, впоследствии похитив данные денежные средства», — уточнили в прокуратуре.

Было похищено около 7,9 млн. рублей. Назначено наказание в виде 11 лет колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей и ограничением свободы на год и шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректору одной из транспортных компаний в Карпинске (Свердловская область) дали четыре годам колонии общего режима.

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