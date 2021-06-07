Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM На мосту кольцевой автомобильной дороги (КАД) через Муринский ручей на трое суток перекроют две полосы движения в связи с производством работ по монтажу балок пролётного строения. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 июня сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На 33 километре внешнего кольца КАД, на участке между транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург-Матокса (Мурино) и транспортной развязкой на пересечении с Пискаревским проспектом, с 10 по 12 июня будет введено ограничение пропускной способности.

«Будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности, первая и вторая полосы на внешнем кольце КАД, а по третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — уточнил Пузыревский.