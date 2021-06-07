Москва, , 16:50 — REGNUM Руководство московского ЦСКА возобновило интерес к 25-летнему опорному полузащитнику лиссабонского «Спортинга» и сборной Португалии Жоау Пальинье. Сообщается, что португальский клуб готов отпустить футболиста за 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне португальской Примейры Лиги Жоау Пальинья принял участие в 32-х матчах чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом. В составе сборной Португалии футболист забил один гол в трех матчах квалификаций на Чемпионат Мира 2022.

Жоау Пальинья перешел в «Спортинг» 1 января 2013 года за 37 тысяч евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро. Контракт Пальиньи со «Спортингом» рассчитан до конца сезона 2024/25.

Ранее сообщалось, что в услугах Пальиньи заинтересован мадридский «Атлетико».