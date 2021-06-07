Москва, , 16:48 — REGNUM Прошедшую торговую неделю российский рынок акций завершил вблизи исторических максимумов, и сегодня с утра, 7 июня, продолжил своё восходящее движение, превысив отметку в 3800 пунктов по индексу Мосбиржи. «Мы видим, что любые локальные откаты довольно быстро выкупаются инвесторами, при этом такую картину мы можем наблюдать фактически с прошлогоднего ноября: так, максимальная просадка за последние полгода не превышала 7%. На данный момент мы видим в качестве ближайшего технического ориентира уровни 3875−3895 п. по индексу Мосбиржи. Продолжить восходящий тренд к данным уровням российский рынок может в случае сохранения стабильного фона, а также ряда ключевых факторов, оказывающих сейчас поддержку нашему рынку», — заявил ИА REGNUM начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

По его словам, в первую очередь, это растущие цены на нефть. Так, в пятницу, 4 июня, фьючерсы на нефть марки Brent прибавили ещё 0,8% по итогам торговой сессии. В случае сохранения восходящего тренда, цены на нефть, преодолев уровень $72 за баррель, могут продолжить движение к уровню $74 за баррель. «Впрочем, помимо конъюнктуры на рынке нефти, мы наблюдаем в целом стабильно высокие цены на все группы сырьевых товаров, что подтверждает динамика Bloomberg Commodity Index, который на данный момент находится вблизи исторических максимумов за последние 6 лет», — отметил аналитик.

Он обратил внимание, что ключевым фактором, оказывающим поддержку этому тренду, остается рост глобального аппетита к риску: на прошлой неделе (31 мая — 6 июня) мировой индекс MSCI ACWI обновил исторические максимумы, а на рынках акций развивающихся стран наблюдается рост с середины мая. Дополнительную поддержку российскому рынку сейчас оказывает снижение геополитических рисков на фоне запланированной на 16 июня встречи президентов РФ и США. В совокупности с высокой дивидендной доходностью, покупатели не снижают активность на российском рынке акций, и все вышеперечисленные факторы толкают наш рынок вверх.

«В случае продолжения позитивного тренда на рынке нефти и сохранении достигнутых уровней в $70 за баррель на фьючерсы марки Brent, мы можем увидеть дальнейший рост акций нефтегазового сектора, способного подтолкнуть вверх и весь индекс Мосбиржи. В качестве ближайших ориентиров мы не исключаем рост к историческим максимумам вблизи уровней 6800 руб. для акций Лукойла, и продвижения акций Роснефти в район 580−585 руб., в случае преодоления отметки 565 руб. В «Газпроме» также может сохраниться восходящий тренд, несмотря на объективную «перегретость» в бумаге. Локальные откаты возможны, но, вероятней всего, они по-прежнему будут использоваться как удачный момент для выкупа акций», — пояснил Карпунин.

Одним из ключевых событийна этой неделе станет заседание Банка России, которое пройдет в пятницу, 11 июня. Участники рынка не сомневаются в том, что ЦБ РФ повысит ключевую ставку с текущего уровня 5,00%, однако интригой остается на сколько существенным будет рост: на 0,25 или 0,50 п.п. «Учитывая тот факт, что рынок в целом готов к повышению ключевой ставки, мы ожидаем преимущественно нейтральной реакции в акциях и облигациях. Движение курса USD/RUB, наконец вышедшего из боковика в конце минувшей недели и достигнувшего ранее обозначенных нами целей на уровне 72,5−73, не исключено в сторону укрепления к уровням 72 за доллар», — добавил аналитик.