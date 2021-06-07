Киев, , 16:49 — REGNUM Послы стран G7 приветствуют проект закона о Службе безопасности Украины, который был представлен общественности 3 июня, говорится в совместном заявлении дипломатов, обнародованном 7 июня.

Послы считают, что документ обеспечивает надежную основу для «реальных реформ» в СБУ — в частности, постепенного отказа от досудебных полномочий следственных органов, уменьшения штата и демилитаризации.

«Послы поощряют украинский парламент… воспользоваться этой значительной возможностью и принять этот закон», — говорится в комментарии.

В G7 отмечают, что внедрение закона будет большим шагом вперед в развитии СБУ в современное контрразведывательное агентство, «которое работает в соответствии с передовой международной практикой».

ИА REGNUM напоминает, что еще в январе этого года Верховная рада Украины приняла за основу новую редакцию закона о СБУ, тогда в поддержку документа проголосовали 285 народных депутатов при 226 необходимых. Вместе с тем, сразу же было заявлено, что перед вторым чтением законопроект пройдет согласование у «западных партнёров». В июне международная консультационная группа, в состав которой входят представители ЕС, НАТО и США, выразила поддержку доработанной итоговой редакции документа.