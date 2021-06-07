Белгород, 7 июня 2021, 16:49 — REGNUM Конкурс на лучший проект по озеленению проведут для территориальных органов общественного самоуправления в Белгородской области. Финалистов определят в каждом муниципальном образовании, сообщили 7 июня в пресс-службе правительства региона.
Областной фестиваль «Белгород в цвету» пройдёт по решению врио губернатора Вячеслава Гладкова — 7 июня он встретился с представителями ТОСов. Общественники из каждого муниципалитета представят свои проекты по озеленению территорий, лучшие работы обсудят в областном центре. Кроме того, для поддержки общественного самоуправления, руководитель области предложил создать Совет председателей ТОС.
По данным властей, в Белгородской области зарегистрировано 2227 территориальных органов общественного самоуправления. По этому показателю регион занимает первое место в Центральном федеральном округе.