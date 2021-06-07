Загреб, , 16:46 — REGNUM Хорватия пожертвовала 30 тысяч доз вакцины компании AstraZeneca Боснии и Герцеговине, объявил на пресс-конференции 7 июня вице-председатель правительства Хорватии и министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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Хорватия пожертвовала Боснии и Герцеговине вакцины AstraZeneca, чтобы помочь этой стране в борьбе против пандемии. По этому случаю Божинович 7 июня принял с официальным визитом министра гражданских дел Боснии и Герцеговины Анкицу Гуделевич.

Пожертвования основываются на решении правительства о посылке гуманитарной помощи соседним странам: Боснии и Герцеговине, Черногории и Косово.