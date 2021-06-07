Москва, , 17:09 — REGNUM Захар Бабин, генеральный директор телеканала «МУЗ-ТВ», высказался относительно скандала с Моргенштерном на музыкальной премии. Об этом 7 июня сообщает издание Peopletalk.

Как отмечает Бабин, данные голосования были подсчитаны корректно, так как система не менялась уже много лет — победителей определяют «голосами представителей музыкальной индустрии и аудитории». А «для достижения максимальной чистоты и прозрачности» генеральный директор телеканала предложил привлекать официальных аудиторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моргенштерн был не согласен с итогами премии — он требовал предоставить результаты голосования за каждого артиста. Причиной негодования музыканта стала победа Александра Реввы в номинации «Лучший исполнитель года».

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