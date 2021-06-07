Боровск, Калужская область, , 17:17 — REGNUM В деревне Старомихайловское Боровского района на территории агропарка «К-Агро» 7 июня состоялась церемония закладки капсулы в основание завода по производству замороженных хлебобулочных изделий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На территории агропарка «К-Агро» состоялась закладки капсулы в основание завода по производству замороженных хлебобулочных изделий Admoblkaluga.ru

В строительство современного завода замороженных хлебобулочных изделий планируется вложить четыре миллиарда рублей. Будет создано 300 рабочих мест. В церемонии закладки капсулы приняли участие губернатор Владислав Шапша, посол Бельгии в России Марк Михильсен, генеральный директор La Lorraine Bakery Group Гидо Ванхерпе, руководители ООО «Ла Лоррен Рус».

«Такой скорости реализации инвестпроектов, какую мы видим сейчас, наверное в истории еще не было. Три дня назад на Петербургском экономическом форуме мы подписали соглашение, а сегодня закладываем камень», — заявил на церемонии Шапша.

Губернатор также отметил значимость производимой новым предприятием продукции, выразив уверенность в том, что бельгийское предприятие займет достойное место среди отечественных производителей хлеба.

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