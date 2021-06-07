Воронеж, , 16:35 — REGNUM Новую водоподъёмную станцию планируют построить в Воронеже. Об этом было заявлено 7 июня на оперативном совещании, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Мы сейчас имеем уже финансовые инструменты, думаю, что уже в ближайшее время примем решение о начале строительства ВПС-21. Для города Воронежа эта тема важная, баланс воды здесь нам не позволяет говорить о развитии юго-восточной части города. Поэтому я прошу все данные, которые у нас есть посмотреть по качеству воды, и если есть необходимость дополнительные исследования провести, то, безусловно, это нужно будет сделать», — прокомментировал губернатор Александр Гусев.

Как отмечалось на заседании, за последние пять лет удельный вес проб питьевой воды в распределительной сети, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям, в динамике снизился на 30%. В 2019—2020 году в регионе построено и реконструировано три крупных объекта водоснабжения с установкой систем очистки воды в Воробьевском, Таловском и Терновском районах. В 2020 построены и реконструированы 10 объектов в Аннинском, Рамонском, Каширском, Таловском районах, в городах Лиски и Новохоперск.