Бишкек, , 16:34 — REGNUM Жители Кара-Кульджинского района Ошской области сегодня, 7 июня, устроили митинг в поддержку брата экс-президента Киргизии, депутата республиканского парламента Асылбека Жээнбекова, арестованного по делу «Кумтора».

Около 300 участников акции протеста потребовали от властей освободить Жээнбекова из-под стражи и прекратить следственные действия в его отношении.

По мнению собравшихся, арест экс-спикера парламента Киргизии «является политическими гонениями».

Митингующие заявили, что если их требования не будут выполнены, то проведут акцию протеста в столице Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 31 мая 2021 года экс-спикера парламента Киргизии, депутата Асылбека Жээнбекова вызвали в госкомитет нацбезопасности на допрос по делу «Кумтора», а затем задержали и поместили в следственный изолятор.

Впоследствии суд избрал брату бывшего президента республики в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца с содержанием под стражей в СИЗО ГКНБ.