Красногорск, , 16:54 — REGNUM В городском округе Шаховская Подмосковья планируется построить два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Об этом 7 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

В этих учреждениях здравоохранения будет оказываться первичная медико-санитарная помощь. Причем получить ее смогут не только жители населенных пунктов, где разместят ФАПы, но и соседних сел и деревень.

«Новые ФАПы планируется построить в селе Ивашково и деревне Дор. В настоящее время подобран земельный участок под размещение фельдшерско-акушерского пункта для последующего включения в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», — сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

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