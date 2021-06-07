Вашингтон, , 16:33 — REGNUM Беспилотник MQ-25 Stingray, созданный компанией Boeing, произвёл первую успешную дозаправку в воздухе другого летящего самолета, сообщает 7 июня пресс-служба компании Boeing.

По заявлению пресс-службы, в ходе испытаний была произведена первая в мире воздушная заправка с борта беспилотника. БПЛА MQ-25 Stingray произвел заправку истребителя F/A-18 Super Hornet.

Компания Boeing отмечает, что успех этих испытаний является «историческим событием».

Напомним, компания Boeing по контракту с Пентагоном обязалась создать беспилотные самолеты-заправщики палубного базирования. К августу 2024 года должны быть поставлены первые четыре аппарата этого типа.

Заявлено, что MQ-25 Stingray предназначен для дозаправки в воздухе палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet, самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler и истребителей пятого поколения F-35.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ФСВТС раскрыл объёмы продаж российских вооружений в 2020 году