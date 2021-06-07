Киев, , 16:37 — REGNUM Международные резервы национального банка Украины на начало июня составили 27,840 млрд долларов, сообщила 7 июня пресс-служба регулятора.

В сообщении отмечается, что в мае украинские резервы уменьшились на $160 млн.

В частности, разъясняет нацбанк, государство выплатило $650,6 млн по своим валютным долгам и еще $64,3 млн — в пользу МВФ. Вместе с тем, валютные поступления в пользу Украины составили 417,9 млн долларов; кроме того, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) увеличила их стоимость на $136,8 млн.

Объем международных резервов сейчас покрывает более четырех месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины, подчеркивает регулятор.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в правительстве Украины объявили «приемлемым» размер государственного долга. Суммарные выплаты по госдолгу Украины в нынешнем году (включая собственно долг и его обслуживание) составят более $20 млрд.