Бишкек, , 16:30 — REGNUM Председатель кабинета министров Киргизии Улукбек Марипов поручил руководству налоговой службы до 1 июля внедрить обязательную маркировку алкогольной и табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства сегодня, 7 июня.

Высокопоставленный чиновник акцентировал внимание на необходимости ускорить цифровизацию налоговых процедур и усилить работу по разработке новой редакции Налогового кодекса.

Подводя итоги совещания, премьер-министр отметил, что руководство налоговой службы и другие чиновники будут нести персональную ответственность в случае неисполнения правительственных поручений.

Читайте также: В 2021 году дефицит бюджета Киргизии может достигнуть 33,9 млрд рублей