Вашингтон, , 17:23 — REGNUM Самолет с вице-президентом США Камалой Харрис на борту из-за технических неполадок был вынужден вернуться на авиабазу в штате Мэриленд, сообщает 7 июня CNN.

Камала Харрис, назначенная ответственной за решение миграционных вопросов, должна была отправиться в Гватемалу и Мексику. Однако вскоре после взлета ее самолет был вынужден приземлиться из-за технических неполадок. Не уточняется, что именно пошло не так.

Отмечается, что проблема не сильно повлияет на поездку, и Харрис и уже сегодня отправится в Гватемалу на другом самолете.

Напомним, президент США Джо Байден поручил Харрис решение миграционных проблем. Так, первая женщина-вице-президент поддерживает контакты с Мексикой и странами Центральной Америки в вопросе пресечения незаконных миграционных потоков на южной границе страны.